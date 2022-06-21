Магомед Анкалаев уверен, что до конца года станет чемпионом UFC

29-летний российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев (17-1) уверен, что до конца года он завоюет титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, который сейчас принадлежит чеху Иржи Прохазке (29-3).

«Иншааллах, в конце года я стану чемпионом», — написал Анкалаев в Twitter.

Анкалаев следующий бой проведет против Энтони Смита (33-16) 30 июля на UFC 277 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Анкалаев занимает четвертую строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе. В последнем бою он победил Тиаго Сантоса (22-10) единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, США.

Кроме того, Анкалаев одержал восьмую победу подряд и догнал бывшего чемпиона UFC Лиото Мачиду (26-11) по количеству выигранных подряд боев в полутяжелом весе.