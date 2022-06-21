Чемпион ACA Борисов поддержал идею проведения турнира против чемпионов AMC Fight Nights

Чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов поддержал идею проведения турнира против чемпионов организации AMC Fight Nights.

«Я в принципе за любой кипиш, почему бы и нет? В российских ММА это было бы здорово для привлечения внимания, потому что у нас основная публика отдает предпочтение западным промоушенам. Лично для меня это был бы интересный проект, направленный на популяризацию ММА в России. С чемпионом FIGHT NIGHTS в моем весе Владимиром Егояном я хорошо знаком и даже был с ним в одном зале. Он сильный боец, но, мне кажется, дивизион АСА посильнее и там больше классных соперников», — цитирует Борисова MMA.Metaratings.ru.

Ранее о проведении совместного турнира высказывался президент ACA Асланбек Бадаев. По словам руководителя организации, это вызовет большой ажиотаж в российском MMA.