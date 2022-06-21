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Сегодня, 15:24

Шлеменко выразил готовность помочь Нурмагомедову в подготовке к возможному бою с Адесаньей

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что готов помочь бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову в подготовке к возможному бою со средневесом Исраэлем Адесаньей.

«Если бы Хабиб решил вернуться, то бой с Оливейрой был бы более вероятным. Но если брать в расчёт ситуацию со сгонкой, то тогда пришлось бы биться с Адесаньей. В полусреднем весе титулом владеет Камару Усман, а они с Нурмагомедовым друзья, поэтому их поединок вряд ли возможен. Я бы с огромным интересом посмотрел за битвой Нурмагомедова с Адесаньей. Если бы Хабибу понадобилось, с удовольствием помог бы ему в подготовке к этому бою», — приводит слова Шлеменко RT.

Хабиб последний поединок провел против американца Джастина Гэтжи в октябре 2020 года в рамках турнира UFC 254. В этом противостоянии сабмишном во втором раунде победил российский боец. После этого боя он объявил о завершении профессиональной карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

32-летний Адесанья в феврале 2022 года в рамках турнира UFC 271 выиграл у Роберта Уиттакера единогласным решением судей. В июне 2021 года на турнире UFC 263 он победил Марвина Веттори единогласным решением судей. На счету Адесаньи 22 победы и одно поражение.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1017108-shelmenko-gotovnost-boi-nurmagomedov-provedenie
Александр Шлеменко
Исраэль Адесанья
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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