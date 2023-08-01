Магомед Анкалаев может встретиться с Джонни Уокером на UFC 294

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев (18-1) следующий бой может провести против бразильца Джонни Уокера (21-7) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ, сообщает издание «Вестник MMA».

Анкалаев в прошлом бою он дрался за титул чемпиона с Яном Блаховичем (29-9), но из-за ничьей по судейским карточкам не завоевал титул. Бой состоялся 10 декабря 2022-го на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Уокер в прошлом бою победил Энтони Смита (36-18) единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27). Бой состоялся 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.