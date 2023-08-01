Дастин Порье рассказал, почему поражение от Гейджи тяжелее принять, чем от Хабиба

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-8) заявил, что к реваншу с Джастином Гейджи (25-4) он подходил в лучшей форме в своей жизни.

«Хабиб был лучше меня. Я проиграл в субботу [29 июля] тому бойцу, которого я лучше. Это поражение было труднее переварить. Я был вдали от дома в тренировочном лагере в течение девяти недель. Я сидел на диете 11 недель, жертвовал многим, был очень сосредоточен, чувак, был очень, очень сосредоточен, и чувствовал себя отлично, лучше, чем когда-либо», — сказал Порье в эфире программы The MMA Hour.

Гейджи нокаутировал Порье во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.