Том Аспиналл: «Не удивлюсь, если смогу легко победить Джона Джонса»

Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (13-3) отреагировал на слова Майкла Биспинга (30-9), который заявил, что Аспиналл победит действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) так же, как Марчина Тыбуру (24-8).

«Ну, Биспинг немного преувеличивает. Я определенно способен сделать это [легко победить] с Джоном Джонсом. Я способен сделать это с любым человеком, но сделаю ли я это или нет, я не знаю.

Джон Джонс — один из величайших бойцов всех времен, но я уверен, что смогу победить его, но смогу ли я победить его с такой легкостью, я не знаю, но я не удивлюсь, если это произойдет. Я чувствую, что я один из самых мастеровитых тяжеловесов в истории и что я на голову выше всех остальных в скорости, я делаю то, что люди даже не видят в тяжелом весе», — сказал Аспиналл в интервью Sky Sports.

Аспиналл победил Тыбуру техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 22 июля на UFC Fight Night 224 в Лондоне, Великобритания.