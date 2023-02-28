Наставник Сирила Гана (11-1) Фернанд Лопес в интервью «СЭ» заявил, что француз попытается нокаутировать экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1).

«Мы попробуем [нокаутировать Джонса]. Эта наша цель, — сказал Лопес. — Сирил попытается его финишировать. Наша миссия — остановить Джона Джонса. Когда мы получили подтверждение, что этот бой состоится, это был праздник. Мы все прыгали от радости, потому что это Джон Джонс. Что мы потеряем?»