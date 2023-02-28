Тренер Сирила Гана рассказал, кто лучше в ударке: Волков или Джонс

Наставник Сирила Гана (11-1) Фернанд Лопес в интервью «СЭ» сообщил, что экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) креативнее Александра Волкова (35-10) на ногах.

«Джон Джонс [лучше как ударник], потому что он креативнее. Александр Волков в бою с нами делал отличные вещи, но из-за своей длины.

Когда Джонс впервые дрался с Густафссоном, он не ожидал, что человек выше него доставит ему проблем. Не ожидал, что тот его переведет. Тот тейкдаун, который провел Густафссон, был завязан на тайминге, а тайминг связан с эффектом неожиданности.

Сейчас Джона Джонса этим не удивить. Он знает, что Сирил Ган переводил Франсиса Нганну проходом в одну ногу. Тем самым проходом, который не получился у Стипе во втором бою против Франсиса. Я уверен, Сехудо обсуждал эти моменты с Джонсом.

Помните, когла Леон Эдвардс перевел Камару Усмана и сел в маунт? Кто мог ожидать такого? Джон Джонс в первом бою с Густафссоном был застигнут врасплох длиной соперника, его смелостью. Густафссон его вообще не боялся. Но теперь Джон Джонс заранее знает, что есть молодой боец, который может не проявить к нему уважение. Вот в чем разница".

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.