Бывший тренер Франсиса Нганну назвал лучшего тяжеловеса в истории UFC

Наставник Сирила Гана (11-1) и экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) Фернанд Лопес в интервью «СЭ» назвал камерунца лучшим тяжеловесом в истории UFC.

«Я думаю, он [Нганну] лучший тяжеловес в истории UFC. Может быть, второй после Стипе [Миочича], но если убрать Стипе, Франсис Нганну лучший», — сказал Лопес.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.