Бывший тренер Франсиса Нганну назвал лучшего тяжеловеса в истории UFC
Наставник Сирила Гана (11-1) и экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) Фернанд Лопес в интервью «СЭ» назвал камерунца лучшим тяжеловесом в истории UFC.
«Я думаю, он [Нганну] лучший тяжеловес в истории UFC. Может быть, второй после Стипе [Миочича], но если убрать Стипе, Франсис Нганну лучший», — сказал Лопес.
Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.
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