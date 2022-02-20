Логан Сторли победил Неймана Грэйси единогласным решением судей в главном поединке Bellator 274

Американец Логан Сторли победил бразильца Неймана Грэйси в главном поединке турнира Bellator 274 в полусреднем весе.

Сторли выиграл пятираундовый поединок единогласным решением судей (48-47, 50-45, 49-46).

На счету 29-летнего Сторли 13 побед и 1 поражение. У 33-летнего Грэйси 11 побед и 3 поражения.

В со-главном поединке турнира россиянин Андрей Корешков нокаутировал Ченса Ренкаунтри в первом раунде.