Логан Сторли победил Неймана Грэйси единогласным решением судей в главном поединке Bellator 274
Американец Логан Сторли победил бразильца Неймана Грэйси в главном поединке турнира Bellator 274 в полусреднем весе.
Сторли выиграл пятираундовый поединок единогласным решением судей (48-47, 50-45, 49-46).
На счету 29-летнего Сторли 13 побед и 1 поражение. У 33-летнего Грэйси 11 побед и 3 поражения.
В со-главном поединке турнира россиянин Андрей Корешков нокаутировал Ченса Ренкаунтри в первом раунде.
Новости