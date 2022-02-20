Российский боец Андрей Корешков, одержавший победу нокаутом над американцем Ченси Ренкаунтри на турнире Bellator 274, после поединка бросил вызов британцу Полу Дейли.

«Вертушка — это фирменный стиль бойцовской школы «Шторм». Я знаю, что Bellator планирует турниры в Европе. И я знаю одного парня, которому надеру задницу в Лондоне. Ему не нравится борьба, так же, как и мне. Мы закатим шоу, покажем бой в стойке, где я его и нокаутирую», — заявил Корешков.

31-летний Корешкова нокаутировал Ренкаунтри на 38-й секунде первого раунда, с разворота пробив в корпус.

Для него это 25-я победа в ММА при четырех поражения.