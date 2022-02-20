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ММА

20 февраля, 07:31

«Вертушка — это фирменный стиль бойцовской школы «Шторм». Корешков — после победы над Ренкаунтри

Корешков заявил, что хочет надрать задницу Полу Дейли
Роман Шишов
Корреспондент

Российский боец Андрей Корешков, одержавший победу нокаутом над американцем Ченси Ренкаунтри на турнире Bellator 274, после поединка бросил вызов британцу Полу Дейли.

«Вертушка — это фирменный стиль бойцовской школы «Шторм». Я знаю, что Bellator планирует турниры в Европе. И я знаю одного парня, которому надеру задницу в Лондоне. Ему не нравится борьба, так же, как и мне. Мы закатим шоу, покажем бой в стойке, где я его и нокаутирую», — заявил Корешков.

31-летний Корешкова нокаутировал Ренкаунтри на 38-й секунде первого раунда, с разворота пробив в корпус.

Для него это 25-я победа в ММА при четырех поражения.

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