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Лига Хабиба в 2022 году проведет 9 турниров в США

22:27

Президент EFC Шамиль Завуров рассказал о планах промоушена.

«Мы планируем провести 9 турниров в США до конца 2022 года», — сказал Завуров в беседе с журналистами после церемонии взвешивания участников турнира EFC 43.

Первый турнир EFC в США состоится 28 января в Майами. В главном событии вечера тяжеловес Антонио Силва по прозвищу Бигфут встретится с Тайроном Спонгом.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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