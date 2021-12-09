Лига Хабиба в 2022 году проведет 9 турниров в США
22:27
Президент EFC Шамиль Завуров рассказал о планах промоушена.
«Мы планируем провести 9 турниров в США до конца 2022 года», — сказал Завуров в беседе с журналистами после церемонии взвешивания участников турнира EFC 43.
Первый турнир EFC в США состоится 28 января в Майами. В главном событии вечера тяжеловес Антонио Силва по прозвищу Бигфут встретится с Тайроном Спонгом.
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