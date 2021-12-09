Завуров рассказал, как Хабиб отреагировал на критику лиги EFC от Емельяненко

Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров рассказал, как основатель промоушена в лице экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова отреагировал на критику от Александра Емельяненко. Ранее тяжеловес назвал EFC «мертвой лигой».

«Хабиб эту ситуацию никак не обсуждал. Он тоже все понимает, сказал: «Не обращай [на него] внимания. Понятно, кто говорит. Лучше оставь», — сказал Завуров журналистам после церемонии взвешивания участников турнира EFC 43.

«А про Артура Гусейнова, конечно, неприятно, когда такие вещи происходят. Дело даже не в том, что Гусейнов — дагестанец. Если бы такое сказали русскому парню, бойцу, мне тоже было бы неприятно. Но Артур быстро ответил, у них с Емельяненко 1:1».

Гусейнов в настоящее время находится в контрактных обязательствах с EFC. Между ним и Александром Емельяненко вспыхнул жесткий конфликт в Сети. Последнее слово осталось за Емельяненко, который заявил, что в «тюрьме ездил бы в туалет на Артуре Гусейнове».