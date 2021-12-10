Подозреваемый в торговле QR-кодами боец ММА напал на оперативника в Петербурге и сбежал

Полиция Петербурга ищет бойца ММА, который напал на оперативника, а затем сбежал из отдела, информирует РЕН ТВ. Инцидент произошел в среду, 8 декабря.

28-летний уроженец Узбекистана Бунед Тухтаев агрессивно вел себя с оперативниками центра «Э». В частности, он ударил одного из них, а затем попытался скрыться. Полицейские задержали его и доставили в отдел, однако на следующий день мужчина сумел сбежать.

Полиция проводила беседу с Тухтаевым, так как он подозревается в причастности к торговле QR-кодами и миграционными документами.

Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на полицейских на улице в Петербурге.