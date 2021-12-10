Подозреваемый в торговле QR-кодами боец ММА напал на оперативника в Петербурге и сбежал
11:47
Полиция Петербурга ищет бойца ММА, который напал на оперативника, а затем сбежал из отдела, информирует РЕН ТВ. Инцидент произошел в среду, 8 декабря.
28-летний уроженец Узбекистана Бунед Тухтаев агрессивно вел себя с оперативниками центра «Э». В частности, он ударил одного из них, а затем попытался скрыться. Полицейские задержали его и доставили в отдел, однако на следующий день мужчина сумел сбежать.
Полиция проводила беседу с Тухтаевым, так как он подозревается в причастности к торговле QR-кодами и миграционными документами.
Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на полицейских на улице в Петербурге.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/913732-boets-mma-napal-na-operativnika-v-peterburge-i-sbezhal
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