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Подозреваемый в торговле QR-кодами боец ММА напал на оперативника в Петербурге и сбежал

11:47

Полиция Петербурга ищет бойца ММА, который напал на оперативника, а затем сбежал из отдела, информирует РЕН ТВ. Инцидент произошел в среду, 8 декабря.

28-летний уроженец Узбекистана Бунед Тухтаев агрессивно вел себя с оперативниками центра «Э». В частности, он ударил одного из них, а затем попытался скрыться. Полицейские задержали его и доставили в отдел, однако на следующий день мужчина сумел сбежать.

Полиция проводила беседу с Тухтаевым, так как он подозревается в причастности к торговле QR-кодами и миграционными документами.

Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на полицейских на улице в Петербурге.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/913732-boets-mma-napal-na-operativnika-v-peterburge-i-sbezhal

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Роман Шишов все материалы автора
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