Лига EFC в сентябре проведет турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова
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Президент Eagle FC Шамиль Завуров заявил о планах организовать турнир памяти Абдулманапа Нурмагодева в сентябре.
«В сентябре у нас будет турнир памяти Абдулманапа Магомедовича, но вариант проведения этого турнира совместно с другими пока не обсуждался. Мы сами в состоянии провести турнир на любом уровне — вы сами все видите. Посмотрим, возможно проведём совместно с AMC Fight Nights», — сказал Завуров в беседе с журналистами после EFC 35.
Легендарного тренера и отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Магомедовича не стало 3 июля 2020 года в Москве. Лига EFC принадлежит его непобежденному сыну.
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