Федор Емельяненко вылетел в США на турнир Bellator 257

Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко и его ученики — братья Немковы, Вадим и Виктор, вылетели в США, где состоится турнир Bellator 257.

«Вылетаем на турнир Bellator 257», — написал Емельяненко в Instagram.

Главным событием турнира Bellator 257, который пройдет в ночь на 17 апреля в Анксвилле (штат Коннектикут), станет матч-реванш между Вадимом Немковым и Филом Дэвисом. В их первом бою в ноябре 2018 года на Bellator 209 победу решением судей одержал Немков.