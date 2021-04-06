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Федор Емельяненко вылетел в США на турнир Bellator 257

13:03

Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко и его ученики — братья Немковы, Вадим и Виктор, вылетели в США, где состоится турнир Bellator 257.

«Вылетаем на турнир Bellator 257», — написал Емельяненко в Instagram.

Публикация от Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial)

Главным событием турнира Bellator 257, который пройдет в ночь на 17 апреля в Анксвилле (штат Коннектикут), станет матч-реванш между Вадимом Немковым и Филом Дэвисом. В их первом бою в ноябре 2018 года на Bellator 209 победу решением судей одержал Немков.

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