Бывший боец MMA был застрелен в результате бытовой ссоры

Бывший боец MMA Тайлер Ист был найден мертвым в городе Лос-Лунас. Полиция штата Нью-Мексико прибыла на место преступления, так как поступил вызов, сообщающий о стрельбе, сообщает MMA Junkie.

На месте происшествия было найдено тело 30-летнего Тайлера Иста. Как установило следствие, у Иста произошел конфликт с его сожительницей. Он выстрелил в женщину и выволок ее на улицу. После этого неизвестный произвел выстрел в Иста и скрылся с места преступления. Его личность пока не установлена.

Женщина выжила и сейчас находится в больнице в стабильном состоянии.

Ист раньше попадал в поле зрении полиции и обвинялся в домашнем насилии.

Тайлер Ист провел за карьеру 19 боев, в которых одержал 13 побед. Он являлся младшим бойца UFC Коди Иста.