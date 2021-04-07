Бывший боец MMA был застрелен в результате бытовой ссоры
01:52
Бывший боец MMA Тайлер Ист был найден мертвым в городе Лос-Лунас. Полиция штата Нью-Мексико прибыла на место преступления, так как поступил вызов, сообщающий о стрельбе, сообщает MMA Junkie.
На месте происшествия было найдено тело 30-летнего Тайлера Иста. Как установило следствие, у Иста произошел конфликт с его сожительницей. Он выстрелил в женщину и выволок ее на улицу. После этого неизвестный произвел выстрел в Иста и скрылся с места преступления. Его личность пока не установлена.
Женщина выжила и сейчас находится в больнице в стабильном состоянии.
Ист раньше попадал в поле зрении полиции и обвинялся в домашнем насилии.
Тайлер Ист провел за карьеру 19 боев, в которых одержал 13 побед. Он являлся младшим бойца UFC Коди Иста.
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