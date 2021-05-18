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Рафаэль Физиев: «Макгрегор в Дубае тренируется с непонятными людьми, индусом каким-то»

19:31
Конор Макгрегор тренируется в Дубае. Фото Instagram
Конор Макгрегор тренируется в Дубае. Фото Instagram
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Боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев поделился прогнозом на третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье.

«Я вижу, как сейчас Макгрегор тренируется в Дубае с непонятными людьми, непонятными бойцами. Видел, он тренируется с каким-то индусом. Ну... среди индусов я еще бойцов не видел. Я больше чем уверен, он просто выйдет, заново сделает деньги и получит по шее», — сказал Физиев в интервью ютуб-каналу Дмитрия Смолякова.

Третий бой Макгрегора и Порье пройдет 10 июля на UFC 262. Пока счет в их противостоянии 1-1. В январе этого года Порье нокаутировал Макгрегора во 2-м раунде на UFC 257, а в сентябре 2014-го ирландец выиграл нокаутом в 1-м раунде на UFC 178.

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