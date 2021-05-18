Рафаэль Физиев: «Макгрегор в Дубае тренируется с непонятными людьми, индусом каким-то»

Боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев поделился прогнозом на третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье.

« Я вижу, как сейчас Макгрегор тренируется в Дубае с непонятными людьми, непонятными бойцами. Видел, он тренируется с каким-то индусом. Ну... среди индусов я еще бойцов не видел. Я больше чем уверен, он просто выйдет, заново сделает деньги и получит по шее», — сказал Физиев в интервью ютуб-каналу Дмитрия Смолякова.