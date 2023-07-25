Тактаров: «Бой с Емельяненко? С людьми, у которых грязный рот, не буду находиться в одном пространстве»

Легенда ММА Олег Тактаров ответил на вопрос о возможном бое с тяжеловесом Александром Емельяненко.

«Хайп оставьте себе. Я с грязными людьми, у которых грязный рот, в одном пространстве даже находиться не буду. Вот если бы он сейчас вошел, то я бы ушел», — сказал Тактаров «СЭ» на открытой тренировке.

Следующим соперником 55-летнего Тактарова должен стать боец из Сербии Аднан Алич. Бой пройдет в августе в лиге Top Fight.