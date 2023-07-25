Хамзат Чимаев: когда следующий бой и кто соперник

Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведет следующий поединок против бразильца Пауло Косты на турнире UFC 294. Мероприятие состоится в Абу-Даби 21 октября 2023 года на стадионе «Этихад арена».

Изначально Коста должен был подраться с Икрамом Алискеровым (14-1) на UFC 291. Бразилец провел 16 поединков в ММА и выиграл 14 из них.

На счету 28-летнего Чимаева 12 побед в 12 боях. В прошлом поединке боец победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Поединок Чимаев — Коста станет соглавным в рамках UFC 294. Главным событием вечера станет титульный бой Ислама Махачева против Чарльза Оливейры.