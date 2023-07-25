Тактаров рассказал, кто должен стать его следующим соперником

Российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал «СЭ» информацию о возможном бое с сербом Аднаном Аличем 4 августа в Москве.

«Я не знаю состоится, ли этот бой. Но надеюсь, что этот бой и поединок с Джеффом Монсоном мы осилим. Четвертого августа планируется бой с Аднаном Аличем. Между поединками будет перерыв минимум 20 дней», — сказал Тактаров корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

18 июля Монсон заявил «СЭ», что проведет бой против Тактарова в Москве.