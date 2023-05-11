Лаврентьев заявил, что Стерлинг выполнил программу-минимум

Российский боец легчайшего веса Денис Лаврентьев заявил, что Алджамейн Стрелинг выполнил программу-минимум.

«Стерлинг в очередной раз выполнил программу-минимум. При равном поединке судьи всегда склоняются на сторону чемпиона, а пояс у него. Все, что ему требовалось, он сделал. Со временем немножко он поменял тактику, вырос. Надо отдать ему должное. Конечно, на тот момент были какие-то эмоции, что мы постоянно грубо высказывались о нем, но сейчас все утихло. Мы видим, что он идет дальше, отстаивает свое», — приводит слова Лаврентьева MMA.Metaratings.ru.

7 мая на UFC 288 Стерлинг в третий раз защитил титул легчайшего веса промоушена, одержав победу над Генри Сехудо раздельным решением судей. После турнира президент лиги Дана Уайт подтвердил, что следующим соперником Алджамейна станет Шон О`Мэлли.