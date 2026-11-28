Глушенков после победы над ЦСКА: «Я не стендап-комик, но тоже могу что-то сказать»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков на флэш-интервью после матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (4:1) прокомментировал итоги прошедшей игры.

В матче с ЦСКА Глушенков оформил дубль.

«Я, конечно, не стендап-комик, но тоже могу что-то сказать. Спасибо всем болельщикам, вы прекрасная публика», — сказал Глушенков после матча.

Слова Глушенкова отсылают к предматчевому ролику ЦСКА, где защитник армейского клуба Данил Круговой, воспитанник петербургской команды, выступил в роли стендап-комика. В его монологе было много отсылок к прошлому этапу карьеры в «Зените».

«Зенит» набрал 34 очка и поднялся на первое место в таблице. У идущего вторым московского «Динамо» (32 очка) есть игра в запасе. ЦСКА остался пятым с 26 очками.

В следующем туре «Зенит» 5 декабря примет «Балтику», а ЦСКА в этот же день в гостях сыграет с «Родиной».