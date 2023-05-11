Василевский хочет оспорить чемпионский пояс у Никулина

Российский боец ММА Вячеслав Василевский поделился своими планами по выступлению в профессиональном боксе в рамках промоушена Hardcore и оспорить чемпионский пояс у Тимура Никулина.

«Никулин является логичной целью, потому что у него пояс Hardcore Boxing, но сейчас мне было бы логично провести поединок с Владом «Белазом» Ковалевым, потому что у нас есть история и конфликт, который он спровоцировал. Кроме того, у них с Никулиным получился близкий бой, в котором победу отдали Тимуру. Было бы логично провести нам с «Белазом» поединок по боксу в июле, а его победитель встретился бы с Никулиным за пояс», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

В январе 2023 года на турнире Hardcore Boxing в Москве Тимур Никулин победил решением большинства судей Владислава Ковалева по итогам четырехраундового противостояния и отстоял чемпионский титул в полутяжелом весе.