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Сегодня, 08:30
ЦСКА — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 16-го тура чемпионата России.
ЦСКА — «Зенит»: личные встречи
В матче первого круга сезона-2026/27, который состоялся 5 сентября в Санкт-Петербурге, ЦСКА одержал победу со счетом 2:1.
В предыдущем сезоне команды сыграли вничью в Санкт-Петербурге (1:1), а в Москве победу одержал «Зенит» (3:1).
В истории противостояния команд, по данным матч-центра «СЭ», насчитывается 88 матчей. Петербуржцы одержали 37 побед, армейцы — 30, еще 21 игра завершилась вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 109:99 в пользу «Зенита».
«Зенит»: форма в последних турах РПЛ
Петербуржцы в последних пяти матчах чемпионата одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.
18 октября «Зенит» обыграл дома «Ахмат» (3:2), затем победил махачкалинское «Динамо» (2:0) и разгромил на выезде «Крылья Советов» (3:0). В 14-м туре петербуржцы сыграли вничью с «Ростовом» (2:2).
В предыдущем матче чемпионата «Зенит» уступил на выезде «Рубину» (1:3). Казанцы забили два мяча в первом тайме. После перерыва Луис Энрике сократил отставание петербуржцев, однако хозяева восстановили преимущество в два гола.
После 15 туров «Зенит» набрал 31 очко и занимает второе место. На счету команды десять побед, одна ничья и четыре поражения.
ЦСКА: форма в последних турах РПЛ
В последних пяти матчах чемпионата армейцы одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели три поражения.
18 октября ЦСКА уступил в московском дерби «Динамо» (1:3), после чего обыграл на своем поле «Спартак» (2:0). В следующих трех турах армейцы сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0) и проиграли «Краснодару» (2:4) и «Ахмату» (1:2).
После 15 туров ЦСКА набрал 26 очков, одержав семь побед, пять раз сыграв вничью и потерпев три поражения.
Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Зенит»
В прямом эфире матч ЦСКА — «Зенит» покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Игра стартует в 16.30 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Зенит»
Матч 16-го тура РПЛ состоится в субботу, 28 ноября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.
Главным арбитром назначен Инал Танашев. Его помощниками станут Рустам Мухтаров и Дмитрий Сафьян. За ВАР будет отвечать Артур Федоров, его ассистентом станет Роман Сафьян.
В субботу, 28 ноября, ЦСКА примет «Зенит» в центральном матче 16-го тура российской премьер-лиги сезона-2026/27.
После 15 туров «Зенит» с 31 очком занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего московского «Динамо» на одно очко. ЦСКА набрал 26 очков и располагается на пятой строчке.
Обе команды потерпели поражения в предыдущем туре чемпионата. ЦСКА уступил на своем поле «Ахмату» (1:2) и продлил серию без побед в РПЛ до трех матчей. «Зенит» проиграл на выезде «Рубину» (1:3), потерпев четвертое поражение в чемпионате.
«СЭ» будет подробно следить за игрой ЦСКА — «Зенит». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3