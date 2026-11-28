«Зенит»: форма в последних турах РПЛ

Петербуржцы в последних пяти матчах чемпионата одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

18 октября «Зенит» обыграл дома «Ахмат» (3:2), затем победил махачкалинское «Динамо» (2:0) и разгромил на выезде «Крылья Советов» (3:0). В 14-м туре петербуржцы сыграли вничью с «Ростовом» (2:2).

В предыдущем матче чемпионата «Зенит» уступил на выезде «Рубину» (1:3). Казанцы забили два мяча в первом тайме. После перерыва Луис Энрике сократил отставание петербуржцев, однако хозяева восстановили преимущество в два гола.

После 15 туров «Зенит» набрал 31 очко и занимает второе место. На счету команды десять побед, одна ничья и четыре поражения.