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Сегодня, 22:06

Василевский: «Штыркову в статусе андердога будет проще, чем Романкевичу»

Василевский прокомментировал предстоящий поединок между Штырковым и Романкевичем
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец ММА, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский прокомментировал предстоящий поединок по правилам кикбоксинга между Иваном Штырковым и Петром Романкевичем.

«Сейчас идет смешение стилей. Бойцы ММА дерутся в разных видах спорта, кикбоксеры дерутся по разным дисциплинам. Это нормально и некий тренд нашего времени. Ивану бояться нечего. Он дрался с серьезными бойцами по ММА, выступал в боксе. Кикбоксинг — это удары руками и ногами, все то, что он делал всегда. Правда, в этот раз ему будет противостоять чистый кикбоксер, но здесь риск как раз для Романкевича, потому что он чемпион по кикбоксингу и выходит в статусе фаворита. Если он проиграет Ивану в собственной стихии, это будет неприятно. Иван же выходит в статусе андердога, и все понимают, что боец ММА будет сражаться с кикером на его территории. Мне кажется, это психологически помогает Ивану. Гипотетически Романкевич фаворит, но все может пойти по-другому. Иван не будет вести поединок как кикбоксер. Он будет стараться попасть, где-то прекрываться, может быть, где-то зацепит, поэтому шанс у него есть. У него хороший удар, он сильный физически. Если Петр будет хорошо двигаться на дистанции, раскидывать удары, то может забрать поединок тактически», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

13 мая в Екатеринбурге в главном событии турнира RCC 15 россиянин Иван Штырков сразится по правилам кикбоксинга с белорусом Петром Романкевичем. Изначально Штырков должен был драться по правилам ММА с Виктором Немковым, который получил травму незадолго до поединка.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-shtyrkovu-v-statuse-anderdoga-budet-proshe-chem-romankevichu-250299/
Иван Штырков
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