«Недруги Семака и «Зенита», успокойтесь, пожалуйста!» Орлов — о победе над ЦСКА, Глушенкове и Соболеве

Известный телекомментатор — о центральном матче 16-го тура РПЛ, преображении Соболева и слухах об отставке главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

28 ноября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

ЦСКА необходимо приобрести как минимум трех футболистов

— Практически идеальный матч «Зенита». В общем-то почти не к чему придраться. А вот армейцам не хватает зрелости. Ставка на молодежь — это хорошо. Но рядом с перспективными ребятами должны быть мастера, за плечами которых не один серьезный турнир. Особенно это касается обороны.

«Зенит» выглядел гораздо более организованной командой. ЦСКА же в этом компоненте заметно уступал петербуржцам. Таково мое общее впечатление.

Я и раньше внимательно следил за армейцами. Там ведь и тренер молодой. Если красно-синие хотят на что-то претендовать, им необходимо зимой приобрести как минимум трех квалифицированных футболистов. Нужны люди, способные взять на себя роль лидеров.

У них, правда, в лазарете есть Мойзес, Гайич. Думаю, они были бы эффективнее тех, кто сейчас выходит на поле.

Но есть футбольная аксиома: мы играем настолько хорошо, насколько нам позволяет соперник.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Соболев сказал Глушенкову: «А давай забьем 40 голов на двоих!»

Нужно похвалить бомбардиров российского чемпионатов. Посмотрите, что они творят!

А вы знаете, что однажды Соболев сказал Глушенкову? «Давай забьем 40 голов на двоих!» Хотят превзойти достижение Азмуна и Дзюбы, которые в чемпионате России-2020/21 на двоих забили 39 мячей — 19 и 20 соответственно. А у нынешнего дуэта, посмотрите, уже 22!

Это информация из раздевалки. Думаю, это была не просто шутка Александра. Что ж, пожелаем ребятам успехов!

Соболев ведь начал выдавать потрясающие передачи. Да, ему еще порой не хватает техники. Но по характеру Александр — настоящий лидер! Даже когда ему нездоровилось, он все равно рвался в бой. А сейчас посмотрите, как форвард стал видеть поле! Как они с Глушенковым чувствуют друг друга! Какое у них взаимопонимание! Карпукас тоже органично вписался в игру команды, в этот ансамбль.

Обратите внимание, как зенитовцы комбинировали в центре поля. Соболев головой сбросил мяч, затем последовала передача вперед на Глушенкова. Они же там в одно касание головами играли! Уже прослеживается определенная тенденция: петербуржцы способны молниеносно разыграть мяч, не тратя время на его обработку.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Барриос уже не так быстр

Теперь о ложке дегтя. В эпизоде с голом Кругового Барриос все-таки опоздал. А почему? Колумбиец уже не тот, не такой стремительный, как раньше. Ведь это его зона ответственности! Он должен был помешать армейцу нанести удар. Вильмар попытался заблокировать удар, но сделал это неудачно. А надо было закрыть собой направление удара.

У Кругового было достаточно времени, чтобы прицелиться и аккуратно послать мяч в ворота. Здорово забил, не спорю. Но и только. Больше ничего подобного в исполнении ЦСКА мы не увидели.

Что еще бросилось в глаза? «Зенит» превосходил соперника в силовой борьбе. По ходу встречи показали статистику единоборств — заметное преимущество было на стороне петербуржцев. А ведь в первом матче этих команд, который завершился победой армейцев (2:1), небольшой перевес по этому показателю было на стороне ЦСКА.

Тяжело сейчас армейцам. Очень тяжело. Необходимо усиливать состав.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глушенков все рассчитал, как в аптеке

— Первый гол Глушенкова — это высочайшее исполнительское мастерство зенитовца. Я бы говорил именно о решении игрока гостей, а не о Бориско.

Максим все рассчитал, как в аптеке! Это же надо было так пробить — не слишком сильно, зато предельно точно, причем из не самого удобного положения. Голкипер двигался вперед, а Глушенков поймал его на противоходе. Вратарь не ожидал такого решения соперника.

Я, кстати, в этот момент подумал: «Слева Педро. Можно было отдать пас бразильцу». Но Максим взял игру на себя. И как здорово все исполнил! Не прогадал.

Круговой показал, что может забивать красиво. Но Глушенков сыграл эффективнее (улыбается).

На каком основании убирать Семака?!

В день матча появилась новость о том, что Константин Зырянов подумывает об увольнении Семака. Мол, «Зенит» играет некрасиво...

Послушайте, как Зырянов может выступать за отставку Семака? Он ведь сам во многом зависит от результатов работы Сергея Богдановича. А ключевые решения в «Зените» принимает вообще-то другой человек. О чем вы говорите?! Думаю, эти слухи специально запускаются, чтобы расшатать ситуацию в клубе...

Семака не уволили бы, даже если бы команда проиграла ЦСКА. Потому что кого сейчас приглашать вместо него?

«Зенит» был на втором месте, теперь вышел на первое (дождемся матча «Динамо» против «Крыльев»). Кто из специалистов лучше Сергея Богдановича для российского футбола? Ну что вы! Он работает в Петербурге девятый сезон. У него семь золотых медалей и одна серебряная. Так на каком основании его увольнять?

Что значит красивая игра? Какая красивая? Это футбол, он бывает разным.

Посмотрите, как сейчас действует лондонский «Арсенал». Как здорово команда выстраивает оборону! Практически ничего не позволяет сопернику. Порой даже неинтересно смотреть. Но ведь лондонцы на первом месте!

Есть еще мадридский «Атлетико». Диего Симеоне всегда делал акцент на оборонительных действиях. Однако никто не ставит вопрос о его отставке, он на протяжении многих лет остается одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира. Результат — самое главное.

Не понимаю, какие могут быть разногласия между Зыряновым и Семаком? У них хорошие отношения! Зачем кто-то вбивает клин между ними?!

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В «Зенит» подумывали вернуть Адвоката, но назначили Семака

А вы знаете, что восемь лет назад в Петербург собирались вернуть Дика Адвоката? Кроме того, рассматривалась кандидатура Маурицио Сарри. С этими специалистами велись уже определенные переговоры. Но Алексей Борисович Миллер сказал: «Нет, давайте все-таки попробуем Сергея Богдановича, дадим ему шанс». Попали в точку.

А вспомните дебютный сезон Семака в «Зените». Летом, когда его назначили, ему не дали ни одного новичка. Потому что на зарплате в клубе находились 38 игроков. Представляете? Тридцать восемь человек! Им всем надо было платить деньги. И перед новым главным тренером поставили задачу разгрузить состав.

А вот уже потом по просьбе Сергея Богдановича приобрели Ракицкого, Барриоса и Азмуна. Представляете, какие это были приобретения?!

Поэтому, недруги Семака и «Зенита», успокойтесь, пожалуйста! В субботу Сергей Богданович вновь всем продемонстрировал, что его команда может действовать и красиво, и эффективно.

Мусаев может заменить Барриоса

— Посмотрим еще, наберет ли оптимальную форму Вендел. Пока бразилец далек от своих лучших кондиций. Но если он выйдет на прежний уровень, это станет серьезным подспорьем для петербуржцев.

Барриос, насколько я понимаю, пропустит следующую встречу из-за перебора желтых карточек. Думаю, вместо него может сыграть Амир Мусаев. Есть еще Кондаков, но в данном случае я бы предпочел Амира. Его ведь не случайно выпустили на поле против ЦСКА.

Мусаев — жесткий, цепкий. Невысокого роста, но с характером, не боится вступать в борьбу.

Вообще, этот матч — праздник футбола. «Зенит» показал, что у нас в России есть команда, способная демонстрировать такую игру.