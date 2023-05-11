Лаврентьев признался, что уже не стремится выступать в американских лигах

Российский боец легчайшего веса Денис Лаврентьев признался, что уже не стремится выступать в американских лигах.

«Это вопрос я немножко отодвинул назад. У меня было время, были перспективы, были какие-то личные амбиции, эмоции. Но у меня не получилось. Много сопутствующих факторов было. Поэтому бьемся здесь, дома», — приводит слова Лаврентьева MMA.Metaratings.ru.

13 мая Лаврентьев проведет бой с Эдуардо Дантасом на турнире RCC 15. В феврале этого года 34-летний российский спортсмен потерпел поражение от Рахима Мидаева. Это поражение стало для Дениса вторым в карьере.