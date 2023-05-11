Блогер Ершов перед боем обратился к Емельяненко

Блогер и боец поп-MMA Евгений Ершов записал обращение для Александра Емельяненко, с которым проведет бой в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Александр, здравствуйте, вот для вас обращение записываю. Хочу подметить, вы неплохо работаете на мешке. Но я не мешок. Я буду передвигаться. И очень надеюсь, что вы успеете восполнить свои кондиции, чтобы дать мне достойный отпор», — сказал Ершов.

Поединок состоится 26 мая. В главном бою вечера Алексей Олейник будет биться с британцем Оли Томпсоном.