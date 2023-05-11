Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:50

Поветкин считает, что Емельяненко победит Ершова

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боксер Александр Поветкин поделился ожиданиями от боя бойца ММА Александра Емельяненко против блогера Евгения Ершова.

«Я, конечно, думаю, что Саша выиграет, и буду за Сашу болеть. Я просто и Сашу, и Федю знаю - это сильные достойные ребята в своем спорте. И я всегда буду за них болеть», — цитирует Поветкина РЕН ТВ.

Поединок состоится 26 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера Алексей Олейник будет биться с британцем Оли Томпсоном. Телеканал РЕН ТВ покажет главные бои в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1102760-povetkin-vyrazil-uverennost-v-pobede-emelianenko-nad-blogerom-ershovym
Александр Емельяненко
Александр Поветкин
Евгений Ершов
ММА
0
Читайте также
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись
Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лаврентьев признался, что уже не стремится выступать в американских лигах

Василевский рассказал, почему в ближайший год не будет выступать по правилам ММА
Новости
RSS RSS
Все новости