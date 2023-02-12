Куницкая заявила, что Махачев по праву считается лучшим бойцом в мире

Российский боец UFC Яна Куницкая прокомментировала победу Ислама Махачева над Алексом Волкановски и отметила хорошую подготовку обоих бойцов.

«Было предсказуемо, что будет тяжелый бой, но я думала, что результат будет именно таким, поэтому не удивлена победе Ислама. Говорят, что очень хороший бой, поэтому как будет возможность обязательно пересмотрю. Я так и думала, что выиграет Ислам. Наверное, они готовились друг к другу, поэтому так получилось, что Ислам был хорош в стойке, а Алекс — в защите от борьбы. Думаю, теперь Ислам по праву стал первым номером рейтинга pound-for-pound», — приводит слова Куницкой MMA.Metaratings.ru.

Махачев одержал победу над Волкановски единогласным решением судей. Теперь на счету россиянина 24 победы и 1 поражение в ММА, у Волкановски 25 побед и 2 поражения в карьере.