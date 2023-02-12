Кудряшов считает, что Гаджи Автомат победит Родригеса

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от поединка Гаджи Автомата Наврузова и Фернандо Родригеса.

«В этом бою я отдам предпочтение Гаджи Автомату. Здесь кикбоксинг, стихия Гаджи. Он — тайский боксер, и я думаю, что он сейчас находится на некоем таком подъеме. В предыдущем бою Родригес уступил нокаутом Минееву, и я думаю, что Гаджи так же решит исход этого боя досрочно», — цитирует РЕН ТВ Кудряшова.

Реванш Автомата и Родригеса состоится 17 февраля и станет соглавным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главным событием бойцовского вечера станет поединок белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.