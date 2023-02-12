Махачев: «Чем тяжелее бой, тем слаще победа»

Россиянин Ислам Махачев поделился эмоциями после победы над Алексом Волкановский на турнире UFC 284.

Бой прошел отведенные пять раундов. Все судьи отдали победу россиянину — 48:47, 48:47, 49:46.

«Отличный бой, я доволен результатом. Чем тяжелее бой, тем слаще победа. Всем спасибо за поддержку», — написал Махачев в соцсетях.

Отдельно Махачев поддержал соотечественника Зубару Тухугова, который в раннем предварительном карде UFC 284 уступил бразильцу Элвесу Бреннеру.

«Не было бы так обидно, если бы я не знал, на что ты способен в этом спорте. Мало кто знает, сколько всего тебе пришлось пройти, чтоб выйти на бой», — добавил Махачев.

На счету 32-летнего Тухугова 20 побед и 6 поражений, у 25-летнего Бреннера 14 побед и 3 поражения.

Благодаря победе Махачев возглавит рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Из россиян это удавалось лишь раз Хабибу Нурмагомедову, который пребывал лидером с октября 2020 по март 2021 года.