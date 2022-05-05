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Гэтжи: «Вероятность победы Нейта Диаса в бою с Чимаевым составляет 1 процент»

Гэтжи уверен, что Нейт Диас ни при каких раскладах не одолеет Чимаева
Давид Хачатрян
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Претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Джастин Гэтжи (23-3) уверен, что Нейт Диас (20-13) ни при каких раскладах не одолеет непобежденного полусредневеса Хамзата Чимаева (11-0).

«Если он будет драться с Хамзатом, то я отдам ему должное, — сказал Гэтжи на пресс-конференции перед UFC 274. — Я фанат ММА, и здесь может случиться всякое. Но Диас точно не победит Хамзата. У него нет мощи в кулаках, чтобы выключить сопернику свет. У него ноль шансов на победу в бою с Хамзатом. Вероятность его победы — 1 процент».

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Эта победа позволила Чимаеву подняться на 3-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.

Нейт Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3). Также Диас неоднократно заявлял, что UFC не дает ему боев.

Джастин Гейджи
Нейт Диас
Хамзат Чимаев
UFC
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