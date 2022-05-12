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Сегодня, 12:51

Усик прокомментировал бой Фьюри и Уайта: «Бой — говно, но нокаут прикольный»

Красюк рассказал, что Усик не был впечатлен боем Фьюри с Уайтом
Давид Хачатрян
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Промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0) Александр Красюк сообщил, что Усик не был впечатлен поединком между Тайсоном Фьюри (32-0) и Диллианом Уайтом (28-3).

«Я спросил у Усика о его впечатлениях от боя Фьюри и Уайта, на что он ответил: «Бой — говно, но нокаут прикольный», — приводит слова Красюка издание The Sun. — Я же смотрел за боем с трибун, и меня тоже этот бой не впечатлил. Не заметил, чтобы Фьюри внес какие-то изменения после первого боя с Уайлдером. Они выглядели как два неуклюжих тяжеловеса. Слишком много вопросов к ним обоим. Фьюри не был в лучшей форме, а Уайт не показал хороших навыков».

Фьюри нокаутировал Уайта в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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