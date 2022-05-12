Бивол поднялся на 8-ю строчку рейтинга лучших боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) после победы над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе впервые попал в топ-10 рейтинга боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN. Российский боксер расположился на 8-й строчке рейтинга, опередив действующего чемпиона мира по версии WBO и WBC во второй весовой категории Шакура Стивенсона (18-0) и суперчемпиона WBA в первом легчайшем весе Хуана Франсиско Эстраду (42-3).
Полный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN выглядит следующим образом:
1. Теренс Кроуфорд;
2. Наоя Иноуэ;
3. Эррол Спенс;
4. Сауль Альварес;
5. Тайсон Фьюри;
6. Александр Усик;
7. Василий Ломаченко;
8. Дмитрий Бивол;
9. Шакур Стивенсон;
10. Хуан Франсиско Эстрада.