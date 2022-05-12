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Сегодня, 13:08

Бивол поднялся на 8-ю строчку рейтинга лучших боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) после победы над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе впервые попал в топ-10 рейтинга боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN. Российский боксер расположился на 8-й строчке рейтинга, опередив действующего чемпиона мира по версии WBO и WBC во второй весовой категории Шакура Стивенсона (18-0) и суперчемпиона WBA в первом легчайшем весе Хуана Франсиско Эстраду (42-3).

Полный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN выглядит следующим образом:

1. Теренс Кроуфорд;

2. Наоя Иноуэ;

3. Эррол Спенс;

4. Сауль Альварес;

5. Тайсон Фьюри;

6. Александр Усик;

7. Василий Ломаченко;

8. Дмитрий Бивол;

9. Шакур Стивенсон;

10. Хуан Франсиско Эстрада.

Дмитрий Бивол
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