Бивол поднялся на 8-ю строчку рейтинга лучших боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) после победы над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе впервые попал в топ-10 рейтинга боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN. Российский боксер расположился на 8-й строчке рейтинга, опередив действующего чемпиона мира по версии WBO и WBC во второй весовой категории Шакура Стивенсона (18-0) и суперчемпиона WBA в первом легчайшем весе Хуана Франсиско Эстраду (42-3).

Полный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN выглядит следующим образом:

1. Теренс Кроуфорд;

2. Наоя Иноуэ;

3. Эррол Спенс;

4. Сауль Альварес;

5. Тайсон Фьюри;

6. Александр Усик;

7. Василий Ломаченко;

8. Дмитрий Бивол;

9. Шакур Стивенсон;

10. Хуан Франсиско Эстрада.