Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном уходе Хабиба Нурмагомедова из индустрии ММА.

«Понятно, что он завершил карьеру бойца, но вряд ли он уйдет из спорта. Не думаю, что у него будет какое-то желание уйти. Зачем ему это делать? Ему еще сорока лет даже нет», — сказал Цзю «СЭ».

Ранее состоялось собрание бойцов команды Хабиба, где Нурмагомедов огласил важные новости, о чем сам он сообщил в соцсетях, не конкретизируя, что именно рассказал сокомандникам. Вскоре в СМИ появилась информация, что Хабиб завершит тренерскую карьеру и покинет индустрию ММА в целом.