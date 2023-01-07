Источник: Хабиб Нурмагомедов окончательно покинет индустрию ММА

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов окончательно покинет индустрию ММА, сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула».

По данным источника, это касается и тренерской карьеры и всего остального, что связано с ММА. Речи о переходе в политику также не идет. Сейчас спортсмен находится дома в Дагестане.

Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, на его счету 13 побед в 13 поединках в промоушене, россиянин был чемпионом лиги в легком весе. 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Всего на счету бойца 29 побед в 29 поединках по правилам ММА.