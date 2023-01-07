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Сегодня, 14:23

В команде Альвареса заявили о нежелании боксера драться с Биволом во втором среднем весе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Представители мексиканского боксера Сауля Альвареса заявили, что спортсмен не готов рассматривать проведение поединка с россиянином Дмитрием Биволом во втором среднем весе (до 76,2 кг).

«Сауль не готов рассматривать реванш за титулы во втором среднем весе», — приводит слова представителя Альвареса ТАСС.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://tass.ru/sport/16752187
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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