В команде Альвареса заявили о нежелании боксера драться с Биволом во втором среднем весе
Представители мексиканского боксера Сауля Альвареса заявили, что спортсмен не готов рассматривать проведение поединка с россиянином Дмитрием Биволом во втором среднем весе (до 76,2 кг).
«Сауль не готов рассматривать реванш за титулы во втором среднем весе», — приводит слова представителя Альвареса ТАСС.
Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.
Источник: https://tass.ru/sport/16752187
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