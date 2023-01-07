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Сегодня, 23:06

Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях подтвердил уход из индустрии ММА

Иван Шитик
Корреспондент
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях репостнул сообщение о том, что он уходит из индустрии ММА.

Он опубликовал одно из сообщений, который появилось в сети.

«Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального что связано с ММА. Причиной является желание Хабиб уделить время семье», — репостнул запись дагестанец в соцсети.

34-летний Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, на его счету 13 побед в 13 поединках в промоушене, россиянин был чемпионом лиги в легком весе. 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Всего на счету бойца 29 побед в 29 поединках по правилам ММА.

Хабиб Нурмагомедов
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