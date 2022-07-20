Кормье рассказал, в чем главное преимущество Махачева над Оливейрой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) уверен, что борьба Ислама Махачева (22-1) — это большая проблема для Чарльза Оливейры (33-8).

«В дивизионе есть два парня с самыми большими победными сериями, и они оба выглядят монстрами, — сказал Кормье на ESPN. — Думаю, что проблема многих других бойцов в том, что они боялись бороться с Оливейрой. Но Ислам сможет бороться с Чарльзом на земле, и его давление — это огромная проблема для Оливейры.

Ислам редко совершает ошибки. Когда боец ранен, то он чаще всего совершает ошибки, пытается найти нокаут. Взять к примеру Дастина Порье. Когда он дрался с Хабибом, он немного волновался, и это сбивало его с ног. У Ислама вязкая борьба. Когда он сближается, он сбивает тебя с ног, а его давление сверху просто невероятное. Говорят, что борцы — это убийцы джиу-джитсеров. Я считаю, что борьба Ислама — это главная проблема для Чарльза".

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.