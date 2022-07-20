Гилберт Бернс вызвался подстраховать бой Чимаева и Диаса

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) заявил, что готов начать тренировочный лагерь для того, чтобы подстраховать бой Хамзата Чимаева (11-0) и Нейта Диаса (20-13).

«Я мог бы начать лагерь на случай, если с кем-то из них что-то случится», — написал Бернс в Twitter.

Бой Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир состоится 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Чимаев занимает третью строчку рейтинга UFC в полусреднем весе. В последнем бою он победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

Диаса в топ-15 нет. Кроме того, он идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).