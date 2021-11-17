Кормье представил собственный список лучших боксеров в истории ММА

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе Даниэль Кормье представил собственный список лучших боксеров в ММА. В первую пятерку, по мнению Кормье, входят следующие бойцы:

1. Джеймс Тони

2. Макс Холлоуэй

3. Петр Ян

4. Конор Макгрегор

5. Джуниор Дос Сантос

Занимающий первую строчку американец Тони — настоящая легенда в боксе. В августе 2010 года на UFC 118 он безуспешно дебютировал в ММА поединком против Рэнди Кутюра. Тони проиграл бой удушающим приемом в первом раунде.

На днях претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье назвал россиянина Петра Яна лучшим боксером сильнейшего ММА-промоушена мира.