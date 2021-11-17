Боксер Кудряшов поделился прогнозом на бой Гаджи Автомата и Молекулы Ада

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился прогнозом на поединок Гаджи Автомата Наврузова и Евгения Орлова по прозвищу Молекула Ада.

«Интересное противостояние, потому как Евгений Орлов — это человек, который выходит на коротком уведомлении, боксирует со всеми, неважны ни статусы, звания и регалии, то есть на боксерком сленге «джорнимен». Человек с большим опытом, человек больших размеров и, что сказать, настоящий супертяжеловес, который знает, что такое бокс. Гаджи Наврузов известен тем, что участвовал и был чемпионом в боях на голых кулаках. И здесь хочется выразить уважение Григорию Дрозду, организатору данного вечера, потому что он привносит в бокс новую публику.



У Гаджи есть свой зритель, есть свои болельщики, которые придут за ним смотреть бокс. И это здорово! Для меня Гаджи — фаворит, потому что он молод, горяч и это для него дебют. И он хочет в нем победить ярко, заявить о себе в профессиональном боксе. Евгений, мне кажется, выходит за чеком, совершенно не готовясь, и ему результат не так важен, поэтому в этом противостоянии я ставлю на Гаджи», — цитирует РЕН ТВ Кудряшова.

Поединок Гаджи Автомата и Молекулы Ада состоится 26 ноября в рамках вечера бокса, который пройдет в Москве. Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире, начало трансляции — в 23.00 (мск).