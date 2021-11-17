Дос Аньос — Макгрегору: «Давай встретимся без охраны. Увидимся с тобой в 2022 году»
13:06
Экс-чемпион UFC в легком весе бразилец Рафаэль дос Аньос бросил вызов Конору Макгрегору.
«Давай встретимся без охраны, которая помешает нам подраться. Увидимся в 2022 году», — написал дос Аньос в Twitter.
Lets meet without security to break up the fight. See you in 2022. pic.twitter.com/LByn8sg2SX— Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) November 17, 2021
Макгрегор и дос Аньос должны были провести бой в марте 2016 года на UFC 196, но тогда бразилец получил травму и снялся с боя. На замену вышел Нейт Диас, которому Макрегор уступил удушающим приемом во втором раунде.
В настоящее время на счету 34-летнего дос Аньоса 30 побед и 13 поражений. У 33-летнего Макгрегора 22 победы и 6 поражений.
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