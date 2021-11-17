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Дос Аньос — Макгрегору: «Давай встретимся без охраны. Увидимся с тобой в 2022 году»

13:06
Рафаэль дос Аньос. Фото Getty Images
Рафаэль дос Аньос. Фото Getty Images
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Экс-чемпион UFC в легком весе бразилец Рафаэль дос Аньос бросил вызов Конору Макгрегору.

«Давай встретимся без охраны, которая помешает нам подраться. Увидимся в 2022 году», — написал дос Аньос в Twitter.

Макгрегор и дос Аньос должны были провести бой в марте 2016 года на UFC 196, но тогда бразилец получил травму и снялся с боя. На замену вышел Нейт Диас, которому Макрегор уступил удушающим приемом во втором раунде.

В настоящее время на счету 34-летнего дос Аньоса 30 побед и 13 поражений. У 33-летнего Макгрегора 22 победы и 6 поражений.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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