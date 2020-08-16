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Кормье попал в больницу после поражения от Миочича

09:05
Даниэль Кормье. Фото instagram.com
Даниэль Кормье. Фото instagram.com
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Бывший чемпион в полутяжелой и тяжелой весовых категориях UFC Даниэль Кормье попал в больницу после поражения от американца Стипе Миочича на турнире UFC 252, сообщает The Sun.

По данным источника, у 41-летнего американского бойца травма левого глаза, которая требует немедленного лечения.

На счету Кормье 22 победы (10 нокаутов) и три поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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