UFC разрабатывают бой Камару Усмана и Леона Эдвардса на 20 августа на UFC 278

Действующий чемпион UFC в среднем весе Камару Усман (20-1) должен провести следующую защиту титула против Леона Эдвардса (19-3) 20 августа на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити, США. Об этом сообщил портал The MMA Media. Тем не менее бой может быть перенесен на более позднюю дату из-за сроков восстановления руки Усмана.

Усман провел прошлый бой 6 ноября 2021 года против Колби Ковингтона (17-3) на UFC 268, победив единогласным решением судей.

Эдвардс идет на серии из 9 побед. В прошлом бою он победил Нейта Диаса (20-13) 13 июня 2021 года на UFC 263 единогласным решением судей.