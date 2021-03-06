Кори Сандхаген заинтересован в поединке с Ти Джеем Диллашоу

Второй номер рейтинга бойцов легчайшего дивизиона UFC американец Кори Сандхаген готов провести претендентский поединок против экс-чемпиона дивизиона Ти Джея Диллашоу.

Диллашоу недавно отбыл свою двухлетнюю дисквалификацию за использование допинга. Теперь UFC ищут ему подходящего соперника для возвращения. В качестве варианта рассматривается Сандхаген.

«Я знаю, что вчера Дана [Уайт] говорил о желании устроить претендентский бой с Ти Джеем Диллашоу. Предложение выдвинуто. Я надеюсь, что наш бой состоится. Либо посмотрим, что скажет чемпион [после UFC 259]». — заявил Сандхаген после взвешивания участников турнира UFC 259.

Одним из трех титульных боев предстоящего номерного шоу UFC станет поединок в наилегчайшем весе между действующим чемпионом Петром Яном и первым номером рейтинга Алджамейном Стерлингом. В случае победы россиянин Ян хочет провести бой против Диллашоу, а не с Сандхагеном.