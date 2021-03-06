Максим Гришин сразится с Овинсом Сен-Пре на турнире UFC в июне

Российский полутяжеловес Максим Гришин проведет бой против американского ветерана Овинса Сен-Пре, сообщает MMA Junkie со ссылкой на свои источники.

Сен-Пре (25-15) бьется в UFC c 2013 года. За это время он успел провести 23 боя, выиграв в 13-ти из них. В 2016 году провел пятираундовый поединок за временный титул UFC в полутяжелом весе против Джона Джонса, который возвращался после долго простоя. Встреча завершилась единогласным решением судей в пользу Джонса.

Гришин (31-9-2) провел свой последний бой в прошлую субботу в Вегасе на UFC Fight Night 186. В тот вечер Максим уступил Дастину Джейкоби единогласным решением судей. До этого россиянин побеждал уволенного из UFC соотечественника Гаджимурата Антигулова техническим нокаутом во втором раунде. Бой проходил в октябре прошлого года в Абу-Даби на турнире UFC Fight Night 180.