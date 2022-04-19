Кори Андерсон рассказал, когда должен состояться реванш с Немковым

Финалист Гран-при Bellator Кори Андерсон (16-5) заявил, что после остановки рефери в бою с россиянином Вадимом Немковым (14-2) на Bellator 277 сотрудники лиги сказали ему, что он победил.

«Сотрудники Bellator сказали мне, что меня объявят победителем, так как я выиграл по очкам, — сказал Андерсон в интервью ESPN. — После этого я на радостях забираюсь на клетку, вижу, как мама плачет, а моя семья прыгает от счастья. Затем я вижу чек на миллион долларов, который вносят в зал. Внезапно ко мне подходит рефери и говорит, что до конца раунда осталось 5 секунд, и, чтобы объявить победителя, бойцы должны закончить 3-й раунд».

Также американский боец сообщил, что он надеется провести матч-реванш против Немкова в ближайшие несколько месяцев.

«Мне сказали, что мне не придется долго ждать реванша. Меня убедили, что Немков вернется в зал, пройдет лагерь и выйдет в клетку. Надеюсь, что реванш состоится в ближайшие несколько месяцев, — отметил Андерсон. — Он может тренироваться сколько угодно. Даже если мы проведет 10 боев, я все их выиграю. Я буду доминировать над ним. Этого не изменить».

Немков провел бой с Андерсоном 15 апреля в соглавном событии турнира Bellator 277. Финал Гран-при Bellator завершился в 3-м раунде. За 5 секунд до конца 3-го из 5 раундов бойцы столкнулись головами. У россиянина открылось кровотечение. Бой был признан несостоявшимся.